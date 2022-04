«Marine Le Pen peut diriger le pays» : à Denain, les militants du RN fiers de leur candidate

Des parts de pizza sont posées sur la table basse, l'écran géant de la télévision est allumé. Au coup d'envoi du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle, les électeurs de Marine Le Pen sont fébriles comme des supporters avant un grand match. "Forcément, on est un peu stressés pour elle et je pense même qu'on est plus stressés qu'elle", rigole l'un des téléspectateurs rencontrés par Europe 1 à Denain. "Quand on voit les images tout sourire, lorsqu'elle arrive sur le plateau, on se dit comment elle fait ?" s'interroge-t-il.

La retraite à 60 ans, le point fort du programme de la candidate

Mais on perçoit rapidement quelques agacements, notamment dès les premiers échanges sur la question du pouvoir d'achat. "Je trouve qu'il [Emmanuel Macron] la coupe énormément", juge une téléspectatrice. "Quasiment à chaque fois et je trouve ça vraiment insupportable", souffle-t-elle. "Mais ce que j'aime, c'est que Marine reste très calme et posée."

Un moment de flottement ou de gêne se fait sentir sur la question de l'emprunt à la banque russe, mais ses militants retrouvent le sourire quand on aborde la retraite à 60 ans. "Le départ à la retraite à partir de 40 annuités, je pense que c'est l'un des points forts du programme." De quoi peut-être convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon : "Pour l'électeur de gauche qui a des difficultés à finir les fins de mois, c'est elle qui a les réponses aux problèmes des Français actuellement", affirme l'un des militants.

Marine Le Pen renversera-t-elle la tendance des sondages ?

À la fin du débat, la performance de la candidate, bien meilleure qu'en 2017, est applaudie. "Je pense qu'effectivement, les gens se disent 'il s'est peut-être passé quelque chose' et ceux qui pouvaient encore douter de sa capacité à diriger le pays sont maintenant persuadés qu'elle peut diriger le pays demain", poursuit-il. Reste à savoir maintenant si la prestation de Marine Le Pen sera de nature à renverser la tendance des sondages.