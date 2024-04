Élections européennes : Valérie Hayer passe à l'offensive

Gabriel Attal est prêt à sonner la charge. Le Premier ministre et la candidate de la majorité Valérie Hayer se réuniront ce lundi soir au siège de Renaissance pour le premier comité de campagne. "L’objectif est de resserrer le dispositif pour créer un élan", glisse un cadre du parti. "Nous devons arrêter de penser à la défaite" s’emporte un ministre. "Il faut arrêter de songer à l’après 9 juin, et faire campagne maintenant !", s'emporte un ministre.

Après un débat face à Jordan Bardella jeudi, Valérie Hayer dévoilera donc une grande partie de la composition de sa liste ce vendredi. Dans le même temps, à la demande d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal annonce prendre au mot le président du Rassemblement national qui réclamait un débat avec lui. "C’est simple, on arrête d’être sur la défensive et on passe à l’attaque", résume un membre du gouvernement.

Réveiller les convaincus

"Bardella ne parle pas, ne se dévoile pas. Notre enjeu est de lever ses hypocrisies", décrypte un stratège de la campagne qui poursuit : "Ce qui se joue aujourd’hui, c’est la mobilisation de notre camp". Autrement dit, réveiller les convaincus, plutôt que de s’affairer à séduire de nouveaux électeurs.