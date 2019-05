Élections européennes : RN et LREM creusent l'écart avec les autres listes

La liste du Rassemblement national (24%) et celle de La République en marche (23,5%) creusent l'écart sur leurs concurrents à trois jours des élections européennes, selon un sondage Ipsos Sopra Steria* publié jeudi.

Le RN, désormais en tête dans tous les sondages, et LREM alliée au MoDem gagnent chacun 0,5 point en une semaine. Viennent ensuite les Républicains (13%, =) et Europe Ecologie-Les Verts (9%, +0,5), La France insoumise (7,5%, =) et la liste du Parti socialiste/Place Publique (5,5%, =), selon cette enquête pour Radio France et France Télévisions. Debout la France est à 4% (=), devant Générations (-0,5) et le PCF à 2,5% (-0,5) et la liste Urgence écologie de Dominique Bourg créditée de 1,5% (+0,5). Les autres listes sont au mieux à 1% d'intentions de vote.

Un faible taux de participation attendu

La participation se situerait entre 40 et 44% du corps électoral (41 à 45% il y a une semaine) et deux Français sur trois (65%) considèrent désormais leur choix comme définitif. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, mais une indication du rapport de forces au jour de la réalisation du sondage.

*Enquête réalisée en ligne les 20 et 21 mai auprès de 1.495 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 0,7 et 2,6.