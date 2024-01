«Votre maison aujourd'hui, c'est Reconquête!» : Eric Zemmour lance un appel aux électeurs LR

Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, Eric Zemmour, président de Reconquête!, est revenu sur la nomination surprise de Rachida Dati au ministère de la Culture ce jeudi. En rejoignant le gouvernement de Gabriel Attal, cette figure politique majeure de la droite a été exclue du parti Les Républicains. Critiquant le fait que de nombreuses personnalités LR ont rejoint le parti d'Emmanuel Macron ces dernières années, Eric Zemmour a appelé les électeurs de droite à rejoindre Reconquête!. "Vous avez été trahis, vous avez été ridiculisés, vous avez été abandonnés. Votre maison aujourd'hui, c'est Reconquête!", a-t-il déclaré lors du Grand Rendez-vous.

Selon lui, Rachida Dati "incarne un certain état d'esprit de la plupart des dirigeants des Républicains. Je dirais, comme ils le disent eux-mêmes, que la droite c'est la droite et le centre et surtout le centre. Ils ont trahi la droite depuis 40 ans et il ne reste que, pour la plupart, des centristes", avance Eric Zemmour. "Madame Dati est l'incarnation parfaite de ce que je viens de dire : elle était quand même la plus populaire auprès des sympathisants LR après Nicolas Sarkozy. Mais manifestement, madame Dati se moque des sympathisants LR, parce qu'elle est allée chez Macron. Elle disait elle-même qu'aller faire un accord avec Macron, c'était le baiser de la mort pour les Républicains."

"Aujourd'hui, voter et soutenir LR, c'est voter et soutenir un futur ministre de Macron"

Pour Eric Zemmour, la nouvelle ministre de la Culture n'est pas la seule à avoir "trahi" les Républicains. "Renaud Muselier a un mot très drôle. Il dit 'bientôt, il y aura davantage de cadres LR au gouvernement que chez LR'. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'aujourd'hui un dirigeant LR qui n'est pas ministre, c'est quelqu'un à qui on n'a pas demandé d'être ministre. C'est ça qui est grave. Moi je considère, pour paraphraser Renaud Muselier, qu'il y aura bientôt plus d'électeurs LR chez Reconquête! que chez LR [...]. Aujourd'hui, voter et soutenir LR, c'est voter et soutenir un futur ministre de Macron", insiste le président de Reconquête!.

Mais selon Eric Zemmour, certains LR seraient "beaucoup plus proche de Reconquête! que d'Emmanuel Macron. Pendant la campagne électorale, Guillaume Peltier, qui était le numéro deux du parti, m'a rejoint." Il cite aussi "François-Xavier Bellamy, Nadine Morano, Bruno Retailleau, même Eric Ciotti ou Olivier Marleix... Maintenant, c'est à eux de choisir aussi. C'est à eux de savoir ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller. Le chemin est tracé."

Leur tendra-t-il la main ? "Absolument", conclut-il au micro du Grand Rendez-vous.