A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le débat Trump-Harris ?

Une nouvelle bataille idéologique se profile. L'ancien président états-unien républicain Donald Trump et l'actuelle vice-présidente démocrate Kamala Harris se sont donnés rendez-vous ce mardi à 21h, heure locale, pour 90 minutes de débat. Retransmis en direct sur la chaîne ABC depuis le Centre national de la Constitution à Philadelphie, en Pennsylvanie, le débat sera également couvert en simultané par plusieurs chaînes françaises.

Un débat sans note et sans public

BFMTV a annoncé tenir ce soir une émission spéciale dès 2h30 du matin, avec la retransmission du débat. Puis à 4h30, la première matinale de la chaîne décryptera le déroulé de la soirée. La chaîne LCI tiendra également une émission spéciale dès 3h du matin avec plusieurs experts de la politique américaine, à l'instar de BFMTV. Dépourvus de note et de public, les deux candidats aux antipodes de l'échiquier politique devront répondre aux questions des deux présentateurs, Linsey Davis et David Muir, et auront leur micro coupé à chaque prise de parole de leur opposant.

De nombreuses règles pour s'assurer de la bonne tenue du débat, après de vives critiques du public sur les précédents débats, parfois inaudibles du fait des nombreuses invectives des candidats. Cet unique débat doit permettre aux candidats d'étaler leurs cartes et leur programme, avant le scrutin du 5 novembre prochain. Plus de 200 millions d'Américains seront alors attendus aux urnes pour décider du prochain ou de la prochaine Présidente des Etats-Unis.