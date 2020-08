EELV : Julien Bayou appelle à ne pas "brûler les étapes" avant la présidentielle

INTERVIEW

"Le temps n'est pas, pour nous, à la présidentielle." Alors que les deux chefs de file d'Europe Ecologie-Les Verts, Yannick Jadot et Eric Piolle, ont déjà entamé leur duel en vue de la prochaine élection présidentielle, Julien Bayou, secrétaire national du parti, remet les pendules à l'heure. Il était l'invité de la matinale d'Europe 1 samedi, jour de clôture de l'université d'EELV à Pantin.

"Il faut construire petit à petit une écologie de gouvernement pour proposer, le temps venu, une alternative", affirme-t-il. Après le succès des Verts aux dernières municipales, "il y a une logique à ne pas brûler les étapes, pour pouvoir asseoir petit à petit cette crédibilité et répondre aux urgences du moment". Pour Julien Bayou, la priorité doit pour le moment être donnée "à l'épidémie, à la rentrée et au plan de relance".

"C'est le collectif qui tranchera"

De son côté, Yannick Jadot, député européen EELV, a exprimé cette semaine sa volonté que les écologistes désignent leur candidat pour 2022 "avant janvier", en réaffirmant sa "détermination" à présenter sa propre candidature "au vote des militants" de son parti.

Europe Écologie-Les Verts devra trancher les modalités de désignation du candidat et le calendrier dans les prochaines semaines. Yannick Jadot "a tout à fait le droit de proposer une option, mais c'est le collectif qui tranchera" et les discussions sur le sujet auront lieu "en septembre/octobre", a prévenu Julien Bayou. A titre personnel, le secrétaire national dit pencher pour désignation un peu plus tardive, de préférence après les élections régionales de mars 2021. "Mais ce n'est pas archi déterminant."