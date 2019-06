EELV en pole position pour les municipales ? "Dans leur histoire, les écologistes ont parfois gâché des occasions", avertit David Cormand

INTERVIEW

Après son score inattendu aux élections européennes (13,4%), qui l'a placé en troisième position, Europe Ecologie Les Verts a toutes les raisons d’espérer un autre succès lors de la prochaine échéance électorale, à savoir les municipales de 2020. "Il faut être vigilent. Dans leur histoire, les écologistes ont parfois gâché des occasions", a toutefois tenu à nuancer David Cormand, le secrétaire national d’EELV, au micro de Bernard Poirette samedi, dans la matinale d’Europe 1.

"Quand on commence à nous faire confiance, on gâche cette confiance par nos bêtises", concède-t-il. Surtout, cet eurodéputé estime que rien n’est encore acquis pour son parti. "Ce score des européennes, il faut l’accueillir avec humilité : il nous donne des devoirs mais aucun droit", déclare-t-il. "Quand on se présente devant les électrices et les électeurs, il n’y a aucune garanti."

Emporter Paris, "oui, c’est jouable !"

Et pourtant, Yannick Jadot, la tête de liste du parti aux européennes, a fixé la barre relativement haute pour les municipales, estimant que les écologistes pouvait décrocher quatre grandes villes dont Paris. "Oui, c’est jouable !", glisse David Cormand. "Le projet que l’on a proposé pour les européennes, et que l’on va maintenant mettre en œuvre, il faut aussi qu’on le prépare sérieusement au niveau des territoires pour les élections municipales."

"Ce qui compte c’est de reconstruire à l’occasion de ces municipales des projets écologiques de territoire, mais de retrouver aussi de la confiance en la démocratie", poursuit David Cormand, qui se dit très inquiet par "la chute de notre démocratie, la perte de confiance de nos citoyens".