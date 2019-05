ÉDITO - Ce qui se cache derrière la photo de Yannick Jadot et sa compagne Isabelle Saporta

EDITO

>> Depuis sa troisième place surprise aux élections européennes, avec 13,5% des voix, Yannick Jadot est au centre de toutes les attentions. L'élu écologiste a même eu droit à un reportage dans Paris Match, dans lequel il pose aux côtés de sa compagne, Isabelle Saporta. Cette journaliste était déjà apparue à ses côtés dès le dimanche soir. Preuve que Yannick Jadot est en voie de peoplisation. Et ça n'a rien d'innocent, selon notre éditorialiste Jean-Michel Aphatie.

"Dans Paris Match, une photo a attiré mon attention, et pas que la mienne d'ailleurs : celle de Yannick Jadot posant avec sa compagne, la journaliste Isabelle Saporta.

Isabelle Saporta, la compagne de Yannick Jadot, quitte RTL et s'engage en politiquehttps://t.co/Ye8cUMQNk2pic.twitter.com/ppMINCloOL — Paris Match (@ParisMatch) 29 mai 2019

Une révolution chez les Verts ?

Yannick Jadot est écologiste, et cette photo est contraire à la culture des écologistes. Les écologistes, c'est un monde tout à fait respectable, mais il faut bien le dire, un peu gris, un peu triste. La joie individuelle y est bannie. Le groupe, ça va, mais dès qu'il y en a un qui sort la tête, on la lui coupe. Il faut quand même se rappeler que Nicolas Hulot a été éjecté par les Verts en 2012 dans des conditions absolument cruelles.

Alors voir Yannick Jadot, au soir de sa victoire aux élections européennes avec 13,5% des suffrages, s'avancer devant le photographe de Paris Match avec sa compagne et poser, c'est un acte de rupture avec la culture écologiste. Au fond, on se demande si Yannick Jadot, en faisant consciemment ou inconsciemment ce geste dimanche soir, n'a pas derrière la tête un projet politique, une volonté politique ? Voudrait-il déringardiser les Verts, les dépoussiérer, les dégauchiser ? D'en faire des gens du 21ème siècle qui se battent pour l'environnement, mais en acceptant qu'il y ait un chef qui domine, qui apparaisse souriant, heureux devant les photographes, et pas triste et accablé par le poids d'une Terre qui se défait. N'y a-t-il pas avec Yannick Jadot une révolution culturelle qui se prépare chez les écologistes ?

Un indice quant aux ambitions de Yannick Jadot ?

Quand on regarde bien cette photo, on se dit une deuxième chose. On se dit que ce n'est pas une photo d'élection européenne. Il y a des codes non écrits en politique. Et quand un responsable politique pose avec sa compagne, c'est non pas qu'il fait une élection, mais qu'il en prépare une. Et laquelle ? La seule élection qui vaille : la présidentielle. 2022, peut-être que Yannick Jadot y pense, et pas seulement en se rasant.

Quid du rôle d'Isabelle Saporta ?

L'autre raison pour laquelle cette photo fait du bruit, c'est parce que la compagne de Yannick Jadot est une journaliste radio, Isabelle Saporta, que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais beaucoup d'entre nous découvrent qu'elle vit avec un homme politique, ce qui est son droit. Mais depuis la publication de cette photo, beaucoup d'auditeurs affirment qu'elle aurait dû le dire, ce qui ne l'aurait pas empêché de travailler, mais ce qui nous aurait renseignés sur elle et nous ne l'aurions peut-être pas écouté de la même façon. La polémique a enflé, et désormais la polémique est morte, puisqu'Isabelle Saporta a décidé d'arrêter sa chronique sur la radio concernée.

Une photo, ça peut décidément faire beaucoup de bruit."