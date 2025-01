Mairie de Paris : l'écologiste Yannick Jadot annonce sa candidature en 2026

Le sénateur écologiste de Paris Yannick Jadot a annoncé, lundi 20 janvier dans "Le Parisien", sa candidature en 2026 à la Marie de Paris pour succéder à Anne Hidalgo.

Le sénateur écologiste et ex-candidat à l'élection présidentielle 2022 Yannick Jadot annonce sa candidature à la mairie de Paris en 2026, dans une interview publiée lundi matin sur le site du Parisien.

"Le bilan commun, le désir d'unité de notre électorat, la menace d'une droite unie m'amènent à proposer un autre chemin: le rassemblement des écologistes immédiatement, celui des écologistes et de la gauche rapidement", explique Yannick Jadot, ajoutant: "Je me propose pour porter ce rassemblement face à Rachida Dati". A gauche, le PS compte déjà deux candidats, le député Emmanuel Grégoire et le sénateur Rémi Féraud, soutenu par la maire sortante, Anne Hidalgo.