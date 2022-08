Droit de vote des étrangers : «Je préfère me concentrer sur la naturalisation», assure Karl Olive

La proposition de loi de Sacha Houlié divise la majorité. Le député Renaissance souhaite accorder souhaite accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, même non européens. Une mesure marquée à gauche et qui déplaît fortement à Karl Olive, député Renaissance des Yvelines. Au micro de Lionel Gougelot ce vendredi matin sur Europe 1, ce dernier préfère "faire avancer la cause de la naturalisation".

"S'ils ne veulent pas se faire naturaliser, je ne vois pas pourquoi on leur permettrait de voter"

"À titre personnel, j'y suis totalement défavorable", déclare-t-il sur Europe 1. "Je préférerais faire avancer la cause de la naturalisation. On a un certain nombre d'habitants qui souhaitent être naturalisés à partir de maintenant. Aucune difficulté à le faire, bien évidemment, avec l'aide des préfets. Et de diligenter cela avec les mairies", souligne-t-il.

"On n'achète pas un vote avec un impôt"

En revanche, Karl Olive affirme que ce désir de naturalisation n'est pas majoritaire chez les étrangers. "Ce n'est pas une majorité, évidemment. Mais on a encore aujourd'hui des étrangers qui ne souhaitent pas être naturalisés français. Dès lors qu'ils ne souhaitent pas être naturalisés français, je ne vois pas pourquoi on leur permettrait de pouvoir avoir accès au vote". Karl Olive est donc "totalement défavorable" à la proposition de Sacha Houlié car "on n'achète pas un vote avec un impôt".

Mais, selon lui, cette proposition a malgré tout "le mérite d'être posée". Et, "elle sera discutée, il y aura un groupe de travail qui sera fait à l'initiative de la présidente du groupe Renaissance et on verra la suite", conclut-il.