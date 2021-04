Drogue, violences policières, affaire Sarah Halimi... Le résumé des déclarations de Macron

L'ESSENTIEL

Lancement d'un "débat national sur la consommation de drogue", modification de la loi concernant la responsabilité pénale en cas de prise de stupéfiants, changement de l'uniforme des policiers... Dans une interview accordée au Figaro, et publiée dimanche soir sur le site du quotidien, Emmanuel Macron a énuméré une série de réformes qu'il souhaite mettre en place. Le président de la République a également pris position sur des sujets sensibles, comme les violences policières ou la réconciliation des mémoires entre Français et Algériens.

Appel à "un grand débat national sur la consommation de drogue"

Emmanuel Macron appelle dans Le Figaro à "lancer un grand débat national sur la consommation de drogue". "La France est devenue un pays de consommation et donc, il faut briser ce tabou, lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et ses effets délétères", estime le chef de l'Etat. En plus des risques pour leur santé, Emmanuel Macron considère que "ceux qui prennent de la drogue (...) alimentent aussi le plus grand des trafics".

Dès lors, il veut "ne laisser aucun répit aux trafiquants de drogue" afin de "faire reculer la délinquance". "La drogue innerve certains réseaux séparatistes mais aussi la délinquance du quotidien, y compris dans les petites villes épargnées jusqu’ici. Ne laisser aucun répit aux trafiquants de drogue, c’est faire reculer la délinquance partout", souligne le président.

Il affirme que le gouvernement passe donc "à la vitesse supérieure" avec l'objectif de "harceler les trafiquants et les dealers". "Sur les 4.000 points de deal répertoriés récemment, plus de 1.000 opérations coup-de-poing ont été réalisées ces dernières semaines. Et chaque jour, nous fermons un point de deal. Allez voir dans les quartiers comment cela change la vie", ajoute-t-il.

Changer la loi pour que la prise de stupéfiants ne supprime pas la responsabilité pénale

Mercredi, la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier - fort consommateur de cannabis depuis l'adolescence - de Sarah Halimi, une sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. Dans l'entretien, Emmanuel Macron dit souhaiter un changement de la loi pour que la prise de stupéfiants ne supprime pas cette responsabilité pénale. "Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors 'comme fou' ne devrait pas à mes yeux supprimer votre responsabilité pénale. Sur ce sujet, je souhaite que le garde des Sceaux présente au plus vite un changement de la loi", explique-t-il.

"Il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice, mais je voudrais dire à la famille, aux proches de la victime et à tous nos concitoyens de confession juive qui attendaient ce procès, mon chaleureux soutien et la détermination de la République à les protéger", ajoute Emmanuel Macron.

"Pas de racisme systémique de la police"

Le chef de l'Etat est revenu sur les "violences policières", expression qu'il avait utilisée en décembre pour la contredire aussitôt. Cette fois, il s'est voulu extrêmement clair. "Il n'y a pas de violence systémique de la police, c'est faux ; il n'y a pas de racisme systémique de la police, c'est faux, pas plus qu'il n'y en a dans la gendarmerie ou au sein de l'État", considère-t-il, tout en répétant que le contrôle au faciès est une réalité.

Emmanuel Macron exprime aussi son soutien aux policiers attaqués, en particulier ceux de Viry-Châtillon brûlés par un groupe d'assaillant en 2016. "Les actes commis sont ignobles et d'une rare cruauté", déclare-t-il. "Jamais je n'accepterai que l'on s’attaque à ceux dont le métier est de nous protéger".

Les uniformes des policiers vont être modifiés, 10.000 policiers et gendarmes en plus d'ici 2022

Emmanuel Macron promet dans l'entretien de tenir son objectif de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Ainsi, "chaque circonscription de police aura plus de policiers à la fin du quinquennat qu'au début, sans exception", affirme-t-il. "Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants", indique le chef de l'Etat. Il annonce par ailleurs la modernisation de l'uniforme des policiers et le remplacement de la casquette par un calot.

Autre annonce : la création à Montpellier d'une "école de guerre avec de la formation continue" pour les policiers. Dans cette académie de police, les policiers effectueront des formations de trois à six mois tout au long de leur parcours.

Emmanuel Macron confirme aussi, comme prévu par la loi "sécurité globale", la création d’une réserve de 30.000 hommes dans la police. Enfin, le président annonce le renouvellement de 50% du parc automobile de la police.