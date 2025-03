Donald Trump dit qu'il va sans doute parler à Poutine cette semaine

Après que l'Ukraine a annoncé soutenir une proposition américaine de cessez-le-feu de trente jours avec la Russie, Donald Trump a dit ce mardi qu'il "allait parler à Vladimir Poutine", sans doute cette semaine.

Donald Trump a dit mardi qu'il "allait parler à Vladimir Poutine", sans doute cette semaine, après que l'Ukraine a annoncé soutenir une proposition américaine de cessez-le-feu de trente jours avec la Russie. "Je pense, oui", a ajouté le président américain lorsqu'une journaliste l'a interrogé pour savoir si la conversation avec son homologue russe aurait lieu dans la semaine.

"Bien sûr", a-t-il ensuite répondu à un reporter qui lui demandait si le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, serait invité à revenir à la Maison Blanche après une récente rencontre extrêmement conflictuelle. Quant à la perspective de voir un cessez-le-feu total en Ukraine, Donald Trump a déclaré: "Et bien, j'espère que ce sera fini dans les prochains jours, j'aimerais voir ça".

Kiev a soutenu une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours

"Je sais que nous avons une grosse réunion demain avec la Russie et on espère que de bonnes conversations suivront", a-t-il ajouté. Donald Trump s'est exprimé après une rencontre cruciale entre diplomates américains et ukrainiens mardi en Arabie saoudite, qui a marqué une nette accélération vers des négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre, trois ans après l'invasion russe de l'Ukraine.

Kiev a soutenu une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec Moscou, les Etats-Unis acceptant de leur côté de lever les restrictions sur l'aide militaire à l'Ukraine. Selon le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, les autorités ukrainiennes ont accepté des "négociations immédiates" avec la Russie.