«Dix offres d'emploi» : le quotidien «La Provence» vérifie la petite phrase d'Emmanuel Macron et en trouve... 13

C'est le deuxième acte du "traverser la rue pour trouver du travail". À Marseille, le président Emmanuel Macron a assuré à la mère d'un demandeur d'emploi qu'il y avait "dix offres" possibles pour son fils, l'invitant à faire "le tour du Vieux-Port" lundi soir en sa compagnie pour illustrer son propos. Peu après, une journaliste du quotidien La Provence a décidé de vérifier la petite phrase du président. Il y a-t-il vraiment dix offres d'emploi sur le Vieux-Port ?

Des contrats de 35 heures pour 1.966 euros brut par mois

Sous couvert d'anonymat, et sans CV sous le bras, la journaliste est allée à la rencontre des gérants des bars et restaurants qui peuplent le Vieux-Port de la cité phocéenne. Après 1h30 de marche, 13 offres d'emploi lui ont été proposées, dévoile Aurélien Viers, directeur de la rédaction de La Provence, au micro d'Europe 1 Midi.

Dans le détail, il s'agit de contrat de 35 heures pour 1.966 euros brut par mois. Si le salaire ne fait pas rêver, certains patrons se sont dit prêts à aménager les horaires, comme l'explique Aurélien Viers. "Ils étaient prêts à proposer de faire soit le week-end, soit un seul service le soir ou deux services le soir pour gagner plus." Car ils le savent, depuis la crise du Covid-19, le rapport des salariés au travail a changé.

"Dans les quartiers nord, il faut 1h30 pour se rendre encore au Vieux-Port"

Force est de constater que le secteur de l'hôtellerie-restauration peine à recruter comme l'a constaté la journaliste de La Provence. "Beaucoup de serveurs partent en courant après quelques semaines d'expérience", ont expliqué les gérants. Et d'après Aurélien Viers, l'enclavement de la cité phocéenne est un autre point à ne pas négliger. "Dans les quartiers nord, il faut 1h30 pour se rendre encore au Vieux-Port, marcher beaucoup. Il y a un tramway ou métro tous les 20 minutes et quand on en trouve un, il faut beaucoup marcher pour y aller. Et le soir, pour revenir, ce n'est pas possible non plus parce que ça s'arrête très tôt."

La faible rémunération, les horaires décalés, les services le soir comme le week-end, ainsi que le manque de transports en commun dans la ville seraient donc de multiples raisons pour expliquer l'absence de candidat à ces offres d'emploi.