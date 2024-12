Dissolution, chute du gouvernement… 6 mois d’instabilité politique qui angoissent les petits patrons

Plus de gouvernement, ni de cap politique et c'est l'inconnu pour les entreprises. Une mauvaise instabilité pour les affaires qui impose aux sociétés de mettre le pied sur le frein en attendant de voir le nouveau locataire de Matignon.

9 juin : dissolution de l'Assemblée nationale. 5 septembre : nomination de Michel Barnier à Matignon. 4 décembre : chute du gouvernement . Cela fait six mois maintenant que l'instabilité politique s'est bel et bien installée en France. Avec le manque de boussole politique, les entreprises naviguent à vue et angoissent. En attendant de connaitre le nouveau Premier ministre, les entreprises freinent la cadence et évitent d'investir ou de se développer. En Gironde par exemple, cela a des répercussions directes sur les embauches.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Moins de masse salariale, de nouveaux projets et d'investissements

Une instabilité qui engendre un vrai brouillard et qui bouche l'horizon des chefs d'entreprise. Benjamin Barraud, co-dirigeant du groupe familial Adret, expert dans la détection de réseaux et la recherche de fuites d'eau à Mérignac, l'affirme : "l'instabilité" ne leur "permet pas aujourd'hui de prendre des décisions en connaissance de cause". Il donne l'exemple de "l'imposition sur les entreprises, notamment au niveau des charges salariales". Et cela a de réelles conséquences pour cette entreprise de 250 salariés. Effectivement, "les augmentations qui pourraient avoir lieu ", impacteront la "masse salariale" et donc "l'enclenchement de nouveaux projets ou d'investissements". En attendant donc de savoir, les projets sont reportés.

>> A LIRE AUSSI - Censure du gouvernement Barnier : pourquoi vous risquez de payer plus d'impôts dès 2025

De son côté, Mathieu Duffau est à la tête d'UFO Technology à Talence, une entreprise spécialisée dans le gaz comprimé industriel, emploi 140 salariés. Pour lui, ces derniers mois d'instabilité sont un coup dur. Alors qu'il se disait que "porté par la croissance du rebond Covid" ils allaient continuer d'embaucher, ils ne vont finalement pas pouvoir le faire. Ils vont donc devoir continuer à travailler leur "résilience" et "freiner les emplois". Aujourd'hui, il l'assure : "il nous faut très rapidement un gouvernement". Sans quoi ils vont "patiner dans la choucroute encore quelques mois". Les entrepreneurs sont confrontés à des crises successives telles que le Covid, la guerre en Ukraine et la chute du gouvernement.