DIRECT - Macron sur TF1 et France 2 : le président annonce le retrait des troupes françaises au Niger

Pour Emmanuel Macron, c’est une façon de conclure une semaine, qualifiée d’"historique" dans son entourage. En l’espace de quatre jours, le roi d’Angleterre Charles III puis le pape François se sont succédé sur le territoire français. Tous deux ont pu échanger avec le chef de l’État, mais ce dernier s’est montré bien peu bavard au cours cette longue et riche séquence. Il aura l’occasion de s’exprimer ce dimanche soir lors d’une interview accordée aux journaux de 20H de TF1 et France 2 ce dimanche soir.

Les principales informations Emmanuel Macron est l'invité des journaux de 20H de TF1 et France 2 ce dimanche soir

Une prise de parole qui intervient au sortir d'une semaine chargée, marquée par les réceptions de Charles III et du pape François

Le chef de l'État devrait aborder de nombreux sujets allant de l'immigration au pouvoir d'achat en passant par la politique internationale

Haut-Karabakh : Macron apporte son soutien aux Arméniens

"La France est aujourd’hui très vigilante à l’intégrité territoriale de l’Arménie. La Russie est complice de l’Azerbaïdjan. La France se tiendra aux côtés du peuple arménien", a déclaré Emmanuel Macron. Le chef de l'État réagissait aux tensions dans la région du Haut-Karabakh, une enclave majoritairement peuplée d'Arméniens et où l'armée azerbaïdjanaise a remporté une victoire éclair il y a quelques jours.

L'ambassadeur de France au Niger, rappelé en France, tout comme les militaires

Devant les tensions croissantes entre la France et le régime putschiste du Niger, Emmanuel Macron a annoncé que l'ambassadeur de France au Niger va être rappelé. Le président a également assuré que la France mettait fin à sa "coopération militaire" avec Niamey. Les soldats français déployés dans ce pays du Sahel vont donc rentrer en France.

"On est attachés à la bagnole", dit Macron

le chef de l'État s'est dit favorable à l'électrification du parc automobile français et insisté sur la nécessité de réindustrialiser le pays. "On doit produire chez nous les véhicules et batteries électriques", a-t-il déclaré.

Vers la fin du charbon ?

Sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron a annoncé que les deux centrales à charbon restantes sur le sol français seraient, d'ici à 2027, "converties à la biomasse" "La France sera parmi les premiers d’Europe à sortir du charbon", a-t-il assuré tout en rappelant que la France avait "réduit deux fois plus vite nos émissions de CO2 ces cinq dernières années"

Prix des carburants : Emmanuel Macron veut faire la chasse aux marges

"Nous allons réunir tous les acteurs de la filière et demander aux raffineurs de la transparence et nous irons chercher les marges", a déclaré Emmanuel Macron alors que le prix des carburants flambe ces dernières semaines. "Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Le prix du baril a grimpé d’un tiers environ, et ça va durer. Ça veut dire qu’il faut responsabiliser et accompagner", a-t-il ajouté. Ainsi, le chef de l'État souhaite que le carburant soit vendu à prix coûtant.

Macron ne veut pas indexer les salaires sur les prix

"Je ne suis pas pour qu'on indexe les salaires sur les prix, car cela créerait une boucle inflationniste", a déclaré le président Macron. Il a également estimé que "dans certaines branches", les employeurs devaient "mieux" embaucher. " On a beaucoup de femmes et d’hommes qui ont des taux horaires qui ne sont pas satisfaisants", a-t-il ajouté.

Le président évoque les métiers en tension

"Pour les métiers en tension, on doit faire en sorte que ça soit nos compatriotes qui y aillent", a déclaré le chef de l'État alors que le projet de loi immigration prévoit de régulariser les travailleurs sans papiers dans ces fameux métiers en tension.

"Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde", assure Macron à propos de l'immigration

Invité à s'exprimer quant aux avertissements du pape François ce week-end, qui avait dénoncé le "fanatisme de l'indifférence" à propos des migrants qui débarquent en Europe, Emmanuel Macron a assuré que la France "[faisait] sa part". "Nous investissons 2 milliards d'euros par an sur l'hébergement d'urgence", a-t-il rappelé, tout en soulignant que le pape avait "raison" de mettre en garde les gouvernements européen. Néanmoins, "nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde", a déclaré le président.

Emmanuel Macron salue l'organisation des évènements du week-end

"On a mobilisé près de 100.000 policiers et gendarmes, tout ça arrive parce qu’il y a une capacité à être exemplaires dans l’accueil", a indiqué le chef de l'État en préambule. Emmanuel Macron a également tenu à "féliciter les Français" et estimé que "peu de pays dans le monde" pouvait "relever des défis de cette nature"

Que pourrait dire Emmanuel Macron ?

Le président a prévu d'aborder de nombreux sujets d'actualité ce dimanche soir. À commencer par l'immigration, un sujet largement évoqué par le pape François au cours de sa visite à Marseille vendredi et samedi. Emmanuel Macron devrait également parler écologie, mais aussi économie, à trois jours de la présentation, en Conseil des ministres, du budget pour 2024. La question de l'inflation et du pouvoir d'achat sera, elle aussi, sur la table, alors que le prix des carburants met à mal le portefeuille des automobilistes.

Enfin, alors qu'Emmanuel Macron souhaite invoquer les visites de la semaine pour mettre en valeur le statut international de la France, le chef de l'État pourrait s'exprimer à propos du Haut-Karabakh, où l'armée azerbaïdjanaise a remporté une victoire éclair il y a quelques jours.