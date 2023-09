Karabakh : rencontre le 5 octobre entre les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev ont prévu de se rencontrer en Espagne le mois prochain, malgré l'opération militaire que vient de réaliser l'Azerbaïdjan contre les séparatistes arméniens au Nagorny Karabakh, a annoncé dimanche l'Arménie. La réunion aura lieu le 5 octobre à Grenade (sud) avec la participation du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz et du président du Conseil européen Charles Michel, a déclaré le Conseil de sécurité arménien dans un communiqué.

Une rencontre Aliev/Erdogan ce lundi

Ce lundi, Ilham Aliev rencontrera son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, nichée entre l'Arménie et l'Iran. Erdogan et Aliev, allié d'Ankara, avaient dit en juin vouloir accentuer leurs efforts pour ouvrir un couloir terrestre - dit corridor de Zangezur - reliant la Turquie au principal territoire de l'Azerbaïdjan via l'enclave du Nakhitchevan et l'Arménie, un projet ancien et complexe.

S'agissant du Nagorny Karabakh, leprésident turc a exprimé à plusieurs reprises cette semaine son "soutien" à l'armée de Bakou. Après seulement 24 heures de combat, les autorités du Karabakh, dépassées par la puissance de feu de Bakou et sans aide d'Erevan, ont déposé les armes mercredi et des négociations ont commencé jeudi, sous la médiation de Moscou. Samedi, Bakou a annoncé procéder, aux côtés de Moscou, à une "démilitarisation" des forces du Nagorny Karabakh.