Défaite de Pécresse : quelle stratégie LR compte adopter pour survivre ?

Les législatives sont tout simplement l’assurance vie du parti de Valérie Pécresse. En cas de lourde défaite en juin prochain, Les Républicains pourraient tout simplement disparaître. D’où l’importance pour LR d’affirmer son identité , et de ne pas se confondre avec une autre force politique.

"Ni dans le macronisme ni dans le lepénisme"

C’est tout le sens du message envoyé par Laurent Wauquiez hier en comité stratégique : "On ne doit pas jouer les supplétifs d’un des deux finalistes, sinon nous n’avons plus de raison d’être", explique le président de la région AURA. Et son message a visiblement été entendu. Puisqu’une motion a été adoptée par le parti à une large majorité, indiquant que LR n’est fongible je cite "ni dans le macronisme, ni dans le lepénisme", autrement dit que la droite peut incarner une troisième voie.

Une recomposition importante de la droite

Pourtant, celle-ci est de plus en plus remise en cause. Plusieurs élus se sont ainsi prononcés en faveur d’une coalition avec Emmanuel Macron en cas de réélection, alors que d’autres jugent la ligne du parti pas assez ferme sur les questions régaliennes.

Un grand écart qui a tenu lorsqu’il était porté par un leader charismatique, mais qui peine désormais à cohabiter, et qui pourrait entrainer dans les prochains mois, une recomposition importante de la droite.