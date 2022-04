L'ancien ministre et secrétaire général du RPR (ex-UMP) Bernard Pons, figure de la droite et député pendant plusieurs mandats, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé sa famille mercredi à l'AFP. Né en 1926 à Béziers (Hérault), ce fidèle de Jacques Chirac avait été plusieurs fois secrétaire d'Etat et ministre, notamment des Dom-Tom puis des Transports.

Plus d'infos à suivre...