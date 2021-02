Débat Gérald Darmanin-Marine Le Pen : pourquoi ils n’ont pas droit à l’erreur

Gérald Darmanin et Marine Le Pen seront face à face, jeudi soir, dans l’émission politique "Vous avez la parole", sur France 2. Le ministre de l’Intérieur et la présidente du RN auront un point commun : tous les deux sont convaincus que les questions régaliennes seront au cœur de la campagne présidentielle de 2022. Alors, chacun fourbit ses armes et aucun des deux n'a droit à l'erreur.

Marine Le Pen veut faire oublier son débat raté face à Emmanuel Macron

Pour Gérald Darmanin, l'enjeu est de montrer que les solutions de l'extrême droite relèvent de "l'escroquerie intellectuelle" et que les réponses du chef de l'Etat sont à la hauteur. Pour Marine Le Pen, il s'agit d'apparaitre crédible et posée, histoire de faire oublier son débat raté face à Emmanuel Macron avant le deuxième tour de l’élection présidentielle de 2017. "On est sûrs de nous sur les thématiques immigration et islamisme", se vante un proche de la candidate.

Si? depuis le début du quinquennat? Emmanuel Macron joue à fond la carte du match retour, aujourd'hui un ministre s'alarme : "il n'y a pas qu'elle dans la vie, il ne faut pas l'installer en opposante numéro 1". A l'heure où des sondages montrent qu'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle n'est pas inconcevable, l'enjeu n'est effectivement plus tout à fait le même.