"Dans tous les pays, on a cherché à éradiquer tout signe religieux, et ils sont revenus plus fort encore", avertit Olivier Faure

INTERVIEW

Alors que le débat sur la place du voile islamique au sein de l’espace publique est revenu ces dernières semaines sur le devant de la scène, une proposition de loi déposée par une sénatrice LR, et tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation, sera examinée mardi 29 octobre. Invité dimanche du Grand Rendez-vous sur Europe 1, Olivier Faure a estimé qu’il s’agissait d’une mesure stérile et stigmatisante.

"Est-ce que vous pensez vraiment qu’une femme qui tient la main d’un enfant pour traverser un passage piéton est une éducatrice ? Est-ce que vous pensez qu’une femme qui accompagne des enfants à la piscine est une éducatrice ?", a questionné le premier secrétaire du PS. "Partout, dans tous les pays, on a cherché à éradiquer tout signe religieux, tout signe de foi, et ils sont revenus plus fort encore", avertit cet élu.