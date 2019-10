Selon un sondage Ifop pour le Journal Du Dimanche, 78% des Français jugent la laïcité menacée

SUR LE JDD

Le Journal Du Dimanche publie un sondage réalisé avec l'institut Ifop sur la vision qu'ont les Français de la laïcité et de l'islam. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 25 octobre 2019.

La santé, le thème le plus important

Il apparaît tout d'abord que ces thématiques ne font pas partie des priorités des interrogés. En effet, les thèmes les plus importants sont la santé pour 82% des sondés, la lutte contre le chômage pour 67%, le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat pour 66%. Vient ensuite la lutte contre la délinquance (65%), la protection de l'environnement (62%) et la lutte contre l'islamisme (56%). Enfin, la défense de la laïcité constitue le thème le plus important pour 39% des sondés.

Mais de quoi parle-t-on ? Que se cache derrière ce terme de "laïcité" ? 22% des Français interrogés estiment que la laïcité consiste à assurer la liberté de conscience, 19% pensent qu'il s'agit de mettre toutes les religions sur un pied d'égalité, 27% jugent que laïcité signifie séparer les religions et la politique et 26% disent que la laïcité doit faire reculer l'influence des religions dans notre société. 6% pensent que ce n'est rien de tout cela. Toujours est-il que 78% des sondés jugent la laïcité menacée.

Le détail complet du sondage est à retrouver dans le Journal Du Dimanche.