Cyril Hanouna – Votation sur la végétalisation à Paris : «C'est encore pour emmerder les Franciliens», affirme Gauthier Le Bret

Gauthier Le Bret revient sur la votation concernant la végétalisation de 500 rues à Paris. Pour le chroniqueur d'"On marche sur la tête", c'est une nouvelle fois "pour emmerder les Franciliens et tous ceux qui viennent travailler à Paris". Il raille également le très faible score de participation au scrutin.





C'est une votation qui est pour ainsi dire passée quasiment inaperçue. Dimanche, 4% du corps électoral s'est déplacé pour dire si oui ou non ils étaient en faveur d'une végétalisation de 500 rues dans la capitale dans les prochaines années. 70% des quelques personnes qui se sont déplacés se sont prononcées en faveur de la mesure.

"C'est encore pour emmerder les Franciliens et tous ceux qui viennent travailler à Paris", lâche au micro d'On marche sur la tête Gauthier Le Bret. "C'est toujours le même modus operandi : tout faire pour enlever les voitures du centre de Paris. [...] Mais qui a sa voiture à Paris ? Il n'y a pas que les Parisiens, il y a tous ceux qui travaillent et qui vivent en dehors de la capitale."

4%, "c'est toujours plus qu'Hidalgo à la présidentielle"

D'autant que, selon le chroniqueur, "il y a des gens qui vivent en dehors de Paris qui ont besoin de leur voiture pour travailler, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un nouveau véhicule plus écolo."

Quant à la participation famélique à cette votation, "c'est toujours plus que le score d'Anne Hidalgo à la présidentielle", raille Gauthier Le Bret. En 2022, l'actuelle maire de la capitale avait recueilli 1,75% des voix.