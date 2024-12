Cyril Hanouna - "Une communication étrange" : François Bayrou participera en visio depuis Pau à la cellule de crise pour Mayotte

Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret revient sur un début de polémique : François Bayrou est physiquement présent ce lundi soir au conseil municipal de Pau, ville dont il est maire, et participera en visio à la cellule de crise qui est en place autour de la situation à Mayotte. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



C'est une "polémique qui monte", selon Gauthier Le Bret. Alors qu'une cellule de crise est en place après les dégâts causés par le cyclone Chido à Mayotte, François Bayrou ne sera présent qu'en distanciel. En cause, un conseil municipal à Pau, où le nouveau Premier ministre, qui reste maire de Pau, se rend. "François Bayrou juge que c'est plus important", lâche le chroniqueur dans On marche sur la tête. "C'est symbolique, [...] c'est une communication pour le moins étrange."

Mais pour Olivier Dartigolles, ex-conseiller municipal de Pau,"il y a toujours polémique de tout". "Le Premier ministre est très certainement en contact permanent avec le ministre de l'Intérieur qui est à Mayotte. Il va participer en visio [à la cellule de crise], il sera à Paris dès demain pour répondre aux députés... Je vois monter la polémique, elle va redescendre. Il y a des questions beaucoup plus sérieuses que ça."

