Cyril Hanouna - Un accord possible pour Renaissance entre les deux tours ? «Il y a plein de forces raisonnables...», admet Sylvain Maillard

Au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête sur Europe 1, Sylvain Maillard, candidat à sa réélection dans la première circonscription de Paris et président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, estime qu'un accord et une discussion entre le parti présidentiel et d'autres forces politiques "raisonnables du côté écologiste, du PS ou des LR qui se disent que cela est allé trop loin". Mais un tel accord doit se faire autour "d'une force motrice forte, et je crois que c'est la majorité présidentielle qui la porte" et qui "serait assez puissante pour dérouler les programmes.