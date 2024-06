Cyril Hanouna - «Si demain le Nouveau Front populaire passe, on risquerait de perdre beaucoup sur la sécurité», avance un policier

Dans l'émission On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna, Florian, auditeur fonctionnaire de police, estime que le Nouveau Front populaire "ne respecterait pas les résultats des élections législatives", contrairement au Rassemblement national. Selon lui, le programme du Nouveau Front populaire "n'est pas avantageux" pour notre sécurité. Et il va même plus loin en affirmant que si la gauche arrive au pouvoir, "on risquerait de perdre beaucoup de chose par rapport au terrain gagné ces dernières années et sur la sécurité, même si ce n'est pas parfait aujourd'hui".