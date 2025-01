Cyril Hanouna – «Si Macron part, ce sera le chaos et le bordel», affirme une auditrice

Alors qu'un sondage paru vendredi affirme que six Français sur dix souhaitent la démission d'Emmanuel Macron, Isabelle n'est pas d'accord. Pour cette auditrice, si le chef de l'État jette l'éponge avant la fin de son quinquennat, il en résultera "le choas et le bordel". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Six Français sur dix souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour "Le Figaro" publié vendredi. Mais Isabelle n'est pas de cet avis. Pour cette auditrice d'On marche sur la tête, qui précise avoir voté pour le RN aux dernières élections législatives, "ce n'est pas une bonne chose qu'il parte".

"Il faut le laisser aller dans le mur, d'ailleurs on y est déjà, mais on le laisse et on attend la présidentielle", avance-t-elle. "S'il part, ce sera comme pour les législatives, le chaos et le bordel."