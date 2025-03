Cyril Hanouna – Nouvelle aide à l'Ukraine : «À un tel niveau de financement, ça devrait relever d'un référendum», juge Olivier Dartigolles

Pour Olivier Dartigolles, l'aide à l'Ukraine devrait être soumise à la vox populi via un référendum. Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle enveloppe de deux milliards d'euros, soit une aide totale de Paris envers Kiev qui avoisine les 7,5 milliards d'euros. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Deux milliards d'euros d'aide. C'est le montant annoncé par Emmanuel Macron pour venir en aide à Kiev au moment où la dette de la France s'établit à 3.305 milliards d'euros. Au total, l'aide tricolore à l'Ukraine avoisine les 7,5 milliards d'euros. Si Gauthier Le Bret y voit là un "double discours" du chef de l'État, et le dénonce, Olivier Dartigolles avance lui "qu'à un tel niveau de financement, ça devrait relever d'un référendum".

Et de détailler dans On marche sur la tête : "Le peuple souverain devrait dire, est-ce qu'on continue ou pas ? Et si on continue, dans quelle mesure ?"