Le gouvernement mené par François Bayrou penchera-t-il à droite ? C'est en tout cas ce qu'avance dans On marche sur la tête Olivier Dartigolles, chroniqueur et ancien porte-parole du PCF. "C'est sûr puisque les socialistes ont dit ce soir qu'ils allaient censurer François Bayrou", lui répond Gauthier Le Bret. En effet, les dirigeants socialistes n'ont "pas trouvé de raison de ne pas censurer" le Premier ministre François Bayrou au cours de la réunion des forces politiques - hors RN et LFI - à Matignon, a affirmé jeudi le patron du PS Olivier Faure, confirmant que sa formation politique ne participera pas au futur gouvernement.

>> LIRE AUSSI - Cyril Hanouna – «Peut-être que le pays est ingouvernable», se demande Olivier Dartigolles

"On a perdu un temps de dingue à vouloir faire la danse du ventre devant les socialistes", pointe Gauthier Le Bret. "Emmanuel Macron était obsédé par le pouvoir de censure de Marine Le Pen après ce qu'elle a fait à Michel Barnier, et on peut le comprendre. Il s'est dit qu'il fallait ouvrir vers la gauche et prendre quelqu'un au centre de l'échiquier politique, mais ça a échoué."