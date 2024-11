Cyril Hanouna - Menaces du député LFI Thomas Portes contre des élus RN : pour un auditeur, «on est dans une cour d'école»

Des menaces qui restent en travers de la gorge de cet auditeur. À l'Assemblée nationale, le député LFI Thomas Portes a menacé des élus RN. Un dérapage "vachement grave" pour Ludovic, un auditeur d'"On marche sur la tête". Au micro de Cyril Hanouna, il juge la séquence "affligeante". "On est dans une cour d'école avec des gens soi-disant représentatifs de la population française, et qui sont en train de donner le mauvais exemple à tous nos enfants. [...] On a carrément des comportements de voyous."

De son côté, Lionel, un autre auditeur, pointe que "les gens de LFI sont tellement à court d'idées, qu'ils sont obligés de proposer d'en venir aux mains".