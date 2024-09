Cyril Hanouna - «L'Union des droites pour la République va remplacer LR», assure Éric Ciotti

Éric Ciotti voit grand pour son nouveau parti. Le député de l'Union des droites pour la République, formation lancée au début du mois de septembre et née de son alliance avec le Rassemblement national en vue des élections législatives, "va remplacer les Républicains" tandis que LR va, dit-il, "se diluer dans la Macronie". Au micro de Cyril Hanouna, Éric Ciotti ajoute que son nouveau parti "a vocation à être de droite" et revendique une "continuité de la famille gaulliste qui ne peut pas se dissoudre dans le macronisme". L'élu des Alpes-Maritimes annonce également que "plus de 10.000 adhérents sont arrivés" depuis le lancement officiel du parti le 2 septembre dernier. Et prédit "un grand avenir" pour sa nouvelle formation politique.