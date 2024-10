Cyril Hanouna - L'immunité parlementaire s'applique-t-elle au député LFI interpellé en possession de drogue ? La réponse de Gauthier Le Bret

Jeudi dernier, le député LFI de la 2ᵉ circonscription de la Loire-Atlantique, Andy Kerbrat, a été interpellé dans le 18e arrondissement de Paris. "Les policiers ont constaté un échange entre deux individus faisant penser à une transaction de stupéfiants", a confirmé le parquet de Paris, joint par Europe 1. Son immunité parlementaire s'applique-t-elle pour autant ? Dans On marche sur la tête, le chroniqueur politique Gauthier Le Bret répond aux auditeurs.

Interpellé, le député est désormais poursuivi pour usage de stupéfiants et convoqué pour notification d’une ordonnance pénale. Pour rappel, l'usage de drogues, même à titre récréatif et en privé, est interdit. Ce délit est puni d'une amende forfaitaire de 200 euros ou de peines plus sévère. "Non, il n'y a pas d'immunité parlementaire", confirme Gauthier Le Bret. "Ce n'est pas dans l'hémicycle, il a été arrêté par les policiers et il va être jugé. Encore heureux qu'il n'y ait pas d'immunité parlementaire en ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue !"