Cyril Hanouna – «LFI est plus rejetée que le RN», estime Olivier Dartigolles

Au micro de Cyril Hanouna, Olivier Dartigolles revient sur la défaite de Louis Boyard à la municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges. Pour lui, La France insoumise a désormais un "plafond de verre" électoral et se retrouve "plus rejetée que le RN". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Une défaite qui en dit long ? Dimanche, le candidat Insoumis Louis Boyard a été battu lors du second tour de l'élection municipale anticipée, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), par la candidate de droite Kristell Niasme. Un revers qualifié "d'énorme dérouillée" par Gauthier Le Bret, et une défaite qui fait écho à une situation plus globale ?

"LFI est désormais plus rejetée que le RN", analyse Olivier Dartigolles dans On marche sur la tête. "Aujourd'hui, il y a pour les Insoumis un nouveau plafond de verre, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant isolés dans les comportements électoraux. Les gens les rejettent pour différentes raisons."

Un tournant dans la relation LFI-PS ?

L'élection municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges va-t-elle devenir un symbole, comme un point de non-retour dans les relations entre LFI et ses alliés de la Nupes ? À l'heure où le PS hésite à suivre les Insoumis pour censurer le gouvernement Bayrou, la question est de mise. "Avec ce qu'il s'est passé, le PS a intérêt à retrouver son courage, à poursuivre dans cette voie et à rompre pour de bon avec la France Insoumise", avance Gauthier Le Bret.

Pour le parti à la rose, "la meilleure façon de revenir dans la durée et de plus seulement avoir une vingtaine de députés, c'est d'affirmer sa ligne, dire au revoir à la France insoumise et de les combattre sur le terrain et à l'Assemblée nationale".