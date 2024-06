Cyril Hanouna - Les programmes économiques du RN et du Nouveau Front populaire sont «un festival de balivernes», selon Shannon Seban

Invitée de l'émission On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna, Shannon Seban, candidate Ensemble aux élections législatives dans la 10e circonscription du Val-de-Marne, revient sur les mesures économiques présentées dans les programmes du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire. Selon elle, les extrêmes, qui "sont des incompétents notables", "promettent un programme économique du côté du NFP de 300 milliards de dépenses supplémentaires par an et 140 milliards du côté du RN".

Pour Shannon Seban, ces partis prennent les Français "pour des imbéciles" : "Je n'aurais de cesse de le dénoncer, c'est le festival des balivernes et des utopies".