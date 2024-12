Cyril Hanouna – L'Arcom confirme l'exclusion de C8 de la TNT : «On se substitue au choix des Français», pour Gauthier Le Bret

L'Arcom a confirmé l'exclusion de C8 de la TNT fin février. Une décision "choquante" pour Gauthier Le Bret, chroniqueur de Cyril Hanouna. Pour lui, c'est aux Français de choisir. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

C8 et NRJ12 sur la TNT, c'est bientôt terminé. Ce jeudi, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, a confirmé l'exclusion des chaînes C8 et NRJ12 de la TNT fin février, dans une décision rendue publique. Une décision "tellement choquante", pour Gauthier Le Bret. Dans On marche sur la tête, le chroniqueur détaille. "Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on se substitue au choix des Français. [...] Que vont faire les 2,5 millions de personnes qui avaient l'habitude, le soir en rentrant chez eux d'une dure journée de travail, d'allumer la télé et de se mettre devant Cyril Hanouna ? On choisit à leur place."

Dénonçant une "intelligentsia, un petit groupe de personnes dans son coin qui prend cette décision de manière totalement arbitraire", le chroniqueur avance que "c'est aux Français de choisir". "Si les Français décident de ne plus regarder C8, très bien. Mais c'est exactement le contraire qui est en train de se passer." Les dirigeants des deux chaînes envisagent un recours devant le Conseil d'État contre cette décision définitive.