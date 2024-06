Cyril Hanouna

Les tribunes se multiplient dans les médias pour faire barrage au Rassemblement national. Après l'équipe de France de football, le monde de la culture, ce mercredi 26 juin, c'est l'ex-ministre socialiste et ancien directeur du FMI Dominique Strauss-Kahn, retiré de la vie politique depuis l'affaire du Sofitel de New York, qui a appelé à "éliminer le candidat d'extrême droite" au second tour des législatives le 7 juillet, quitte à voter LFI "en se bouchant le nez".

"Je suis très mal à l'aise. D'abord, chacun pense ce qu'il veut et prend les positions qu'il veut. Mais moi, je suis très mal à l'aise de voir des influenceurs qui ont la chance d'avoir des salaires gigantesques de plusieurs millions d'euros par an, et qui bien souvent sont expatriés à Dubaï, venir dire à des gens la manière dont ils doivent voter. Et accessoirement leur dire de ne pas voter pour le Rassemblement national", a déclaré Jordan Bardella au micro d'Europe 1. "Venir le dire à des gens qui gagnent 1.300 ou 1.400 euros et qui n'ont pas la chance d'habiter dans des immeubles surprotégés par des digicodes et des agents de sécurité, ça me met mal à l'aise", a ajouté le président du Rassemblement national.