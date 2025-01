Article Suggestions

Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret a réagi au tweet d'Emmanuel Macron qui évoquait l'accord de trêve entre les terroristes du Hamas et Israël. Le journaliste déplore que le chef de l'État n'ait évoqué que les Gazaouis, et non les otages israéliens. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.