Cyril Hanouna – «Il n'y a pas plus raciste que LFI», affirme un auditeur

Au micro de Cyril Hanouna, Benoit, un auditeur toulousain, explique pourquoi selon lui la France insoumise est un parti raciste.

Pis, pour lui, il "n'y a pas plus raciste que LFI".







Et si La France insoumise était en réalité un parti raciste ? C'est en tout cas la thèse de Benoit, un auditeur d'On marche sur la tête. Pour ce Toulousain, "LFI se dit comme étant par excellence le parti anti-raciste, mais je trouve qu'il n'y a pas plus raciste que LFI. En fait, quand vous défendez l'anti-racisme, par essence, vous catégorisez les gens, vous communautarisez les gens. Et on voit bien que LFI, c'est un parti qui défend le communautarisme, il vient piocher dans tel ou telle communauté pour des objectifs électoralistes."