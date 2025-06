Cyril Hanouna – «Il n'est pas associé à Macron et Bayrou» : Gauthier Le Bret explique la popularité de Retailleau

Selon un baromètre publié par "Le Point", Bruno Retailleau est la personnalité politique préférée des Français, bien loin devant le chef de l'Etat et le Premier ministre. Pour Gauthier Le Bret, c'est parce que le ministre de l'Intérieur n'est pas associé à Emmanuel Macron et François Bayrou. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Il n'a jamais été aussi populaire. Selon le baromètre Le Point-Cluster17, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est la personnalité politique la plus populaire chez les Français. Avec 39% d'opinion favorable, le patron des LR se hisse pour la première fois à cette place.

Bruno Retailleau est ainsi, selon ce baromètre, deux fois plus populaire que le chef de l'État, qui termine 20e, juste devant Jean-Luc Mélenchon. De son côté, l'action du Premier ministre est notée 2,6/10, et il est 34e du classement. "Il n'est pas associé à Emmanuel Macron et à François Bayrou", analyse dans On marche sur la tête Gauthier Le Bret. "Dans ses déclarations publiques, il arrive à se désolidariser."