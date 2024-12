Cyril Hanouna – «Il faut vraiment que Bruno Retailleau soit dans ce gouvernement», lance un auditeur

Pour Laurent, un auditeur d'"On marche sur la tête", le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau doit être reconduit dans ses fonctions et faire partie de l'équipe de François Bayrou. Il explique pourquoi au micro de Cyril Hanouna. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Va-t-il conserver sa place au gouvernement ? Malgré la menace de plus en plus pressante de la censure, François Bayrou a promis un gouvernement "avant Noël", mais le mystère reste entier sur les futurs membres de son équipe. Seul Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, semble quasi assuré de conserver sa place. Et pour Laurent, un auditeur d'On marche sur la tête, c'est une excellente chose. "Il faut vraiment que Bruno Retailleau soit dans ce gouvernement, je pense que c'est un pivot hyper important."