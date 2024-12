Justine, une auditrice d'"On marche sur la tête", déplore que la nomination du Premier ministre a tourné en "bataille de chiffonniers". Pour elle, "chacun tire la couverture à soi", au détriment de l'intérêt des Français. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Un dénouement qui ne lui convient pas. Ce vendredi, aux termes de tergiversations de plusieurs jours, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou à Matignon. Le maire de Pau va donc avoir la lourde tâche de former un gouvernement et de sortir le pays de la crise politique dans lequel il est englué, tout en survivant à une censure en forme d'épée de Damoclès.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais pour Justine, une auditrice d'On marche sur la tête présente dans le studio, cette nomination, et surtout son processus, montre surtout "une bataille de chiffonniers entre personnalités politiques". "Chacun tire la couverture à soi. Là, François Bayrou pique une colère monstre pour avoir la place, mais à quel moment il s'est dit qu'il la voulait pour protéger les gens ? On ne parle que des personnalités politiques."