Sa nomination à Matignon fait encore parler. Alors que François Bayrou a commencé son cycle de consultations en vue de former son gouvernement, sa nomination au forceps suscite encore le débat au sein de l'équipe d'On marche sur la tête. Pour Olivier Dartigolles, ancien porte-parole du PCF et ex-conseiller municipal de Pau, si François Bayrou est à la tête du futur gouvernement, c'est certes parce qu'il a tordu le bras d'Emmanuel Macron, mais aussi parce que ce dernier "d'une certaine manière était redevable" à l'actuel maire de Pau.

"François Bayrou est le seul qui pouvait jouer ce rapport de force"

"C'est le premier Premier ministre à qui Emmanuel Macron doit quelque chose : en février 2017, quand François Bayrou le rallie il est à 6-7% dans les sondages. Emmanuel Macron lui est à touche-touche avec François Fillon. Mais à partir du moment où François Bayrou fait cette alliance, se retire la course présidentielle, Emmanuel Macron prend le différentiel. Il y a ça au tout début du macronisme et donc d'une certaine manière, il lui était redevable."

Et d'ajouter : "François Bayrou est le seul qui pouvait jouer ce rapport de force parce que les autres Premiers ministres depuis 2017 étaient des collaborateurs. C'est Emmanuel Macron qui les met sous la lumière, mais il ne leur doit rien."