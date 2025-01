Cyril Hanouna – Dîner entre Edouard Philippe et Marine Le Pen : «lui aurait-on fait le même procès s'il avait dîner avec Mélenchon ?», demande un auditeur

Au micro de Cyril Hanouna, Roland, un auditeur habitué de l'émission, est revenu sur les critiques subies par Edouard Philippe. Il est reproché à ce dernier un dîner avec Marine Le Pen en décembre 2023. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



C'est quelque chose "qu'il ne comprend pas". Roland, un auditeur habitué d'On marche sur la tête, est revenu sur les critiques faites à Edouard Philippe. Invité de l'émission C à vous mercredi soir, l'ex-Premier ministre d'Emmanuel Macron s'est en effet vu reprocher d'avoir dîné avec Marine Le Pen en décembre 2023. Ce à quoi le principal intéressé a fait savoir que si les commentateurs étaient libres de leurs pensées, lui était libre de dîner avec qui bon lui semble.

“Je rencontre et je dîne avec qui je veux. Je ne l’avais jamais rencontrée autrement que dans un bureau. Je ne vais pas m’excuser de ça. Dans une démocratie, on discute avec ses adversaires.”@EPhilippe_LH au sujet des révélations de son dîner avec Marine Le Pen dans #CàVous pic.twitter.com/zm0BEWIVFu — C à vous (@cavousf5) January 8, 2025

Mais "lui aurait-on fait le même procès s'il avait dîné avec Jean-Luc Mélenchon ?", se demande Roland. Et de poursuivre : "J'aime bien le débat contradictoire parce que j'aime que les personnes échangent. Je trouve que ça apporte un plus. Mais à C à vous ils aiment bien être entre eux et d'être d'accord qu'entre eux, ils n'aiment pas la contradiction."