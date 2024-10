Cyril Hanouna - Député LFI interpellé : «On ne peut pas faire les lois et ne pas les respecter», réagit un auditeur

Andy Kerbrat, député La France Insoumise de la 2ᵉ circonscription de la Loire-Atlantique, a été interpellé dans le 18e arrondissement de Paris, jeudi dernier. L’élu a été arrêté en pleine transaction de stupéfiants et est désormais poursuivi pour usage de drogues. Depuis, les réactions s'enchaînent. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews, le maire de Nice et vice-président du parti Horizons Christian Estrosi, considère par exemple que le député doit "naturellement" démissionner après la mise au jour de ce délit.

Et il n'est pas le seul à le penser. Dans On marche sur la tête, un auditeur réagit : "Personne ne peut dire le contraire. Cependant, la vraie problématique c'est qu'il ne peut pas démissionner, qu'il ne voudra pas démissionner. La deuxième problématique est un peu plus globale : c'est sur le sens de la représentation nationale. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les lois et ne pas respecter la loi. Ce n'est pas possible", explique-t-il au micro de Cyril Hanouna.