Cyril Hanouna - Darmanin et Philippe pour 2027 ? «Ils ont déjà tapé dans la main», estime JulesTorres

À quoi va ressembler l'élection présidentielle en 2027 ? Certaines personnalités politiques ne cachent pas leurs ambitions et annoncent leur candidature, à l'image d'Edouard Philippe. "Je me prépare pour proposer des choses aux Français. Ce que je proposerai sera massif. Les Français décideront", expliquait, début septembre, le président du parti Horizons et Premier ministre d’Emmanuel Macron de 2017 à 2020.

Jules Torres, journaliste politique au JDD et invité de On marche sur la tête ce vendredi, estime qu'il va y avoir un rapprochement d'ici à trois ans entre Edouard Philippe et Gérald Darmanin. "Ils s'entendent très bien, ils se connaissent depuis des années, ils avaient le même groupe de déjeuner. Ils ont déjà tapé dans la main. C'est un ticket pour 2027", détaille-t-il.