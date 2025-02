Cyril Hanouna – Cet auditeur belge a «sabré le champagne» pour la défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges

Anthony, un auditeur, raconte comment il a vécu la soirée électorale qui a vu la défaite de l'Insoumis Louis Boyard pour l'Hôtel de Ville de Villeneuve-Saint-Georges. Il a été jusqu'à "sabrer le champagne" à l'annonce de la défaite du député. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Une défaite qui a été célébrée... au-delà des frontières françaises. Le candidat Insoumis, Louis Boyard, a été battu ce dimanche lors du second tour de l'élection municipale anticipée, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, par la candidate de droite Kristell Niasme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un revers en forme d'"énorme dérouillée" pour Gauthier Le Bret qu'a suivi de très près Anthony, un auditeur d'On marche sur la tête. "Ça a été une darka [une grosse rigolade, ndlr] on a commencé avec l'apéro, avec des chips, des cacahuètes, des tapas pour enchaîner ensuite avec les pizzas. Et alors je ne vous dis pas quand les résultats sont tombés et qu'on a vu la débandade pour Boyard, on a sabré le champagne et on en a profité pour aller boire des coups". Une réaction d'autant plus étonnante, qu'Antony... est Belge.