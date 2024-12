Cyril Hanouna – «Ça fait deux fois que François Bayrou empêche Sébastien Lecornu d'être à Matignon», rappelle Gauthier Le Bret

Gauthier Le Bret, chroniqueur d'"On marche sur la tête", rappelle que ce n'est pas la première fois que François Bayrou barre la route de Matignon à Sébastien Lecornu. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Jusqu'à la réunion à l'Élysée vendredi matin entre François Bayrou et Emmanuel Macron, il devait être Premier ministre. Sébastien Lecornu était le favori pour succéder à Michel Barnier à Matignon. Pourtant, après un long entretien avec le chef de l'État, c'est finalement François Bayrou qui va être nommé, au nez et à la barbe du ministre des Armées. Et ce n'est pas la première fois que le maire de Pau empêche Sébastien Lecornu de prendre les rênes du pays, rappelle Gauthier Le Bret.

"Ça fait deux fois", affirme-t-il au micro d'On marche sur la tête. "En janvier dernier, il a tout fait pour que Sébastien Lecornu ne le soit pas, disant que c'était le candidat de Nicolas Sarkozy. Et la semaine dernière, il rafle la mise."