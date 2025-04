Cyril Hanouna – «Ça devient grave à gauche, ces gens-là m'inquiètent énormément», lâche un auditeur

Pour Wilfried, un auditeur de Cyril Hanouna, on ne peut plus débattre avec une partie de la gauche. Une rupture du dialogue que l'on peut percevoir dans des récents événements, dont les journalistes de "Frontières" pris à partie par des députés. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Des journalistes de Frontières pris à partie par des députés de gauche, Jean-Luc Mélenchon qui répond vertement à un journaliste pendant une interview... La gauche et LFI ont-ils un problème avec les journalistes et la liberté de la presse ? C'est la question qu'a posée Cyril Hanouna à Wilfried, un auditeur d'On marche sur la tête.

Et pour lui, le constat est sans appel : "Je trouve que c'est de plus en plus grave. Il n'y a pas que la LFI, il y a même les écologistes et certains socialistes. Ça devient grave à gauche parce qu'ils sont, soi-disant, le parti de l'humanisme et de la tolérance et on voit qu'ils sont tout le contraire de tout ça."

Pour lui, "il n'y a même plus de débat. On ne peut même plus débattre avec ces gens-là parce que c'est celui qui crie le plus fort qui a raison. Et c'est leur théorie à eux. Donc moi, ils m'inquiètent et je trouve que ces gens-là sont dangereux."