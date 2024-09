Cyril Hanouna - «Au mieux le prochain gouvernement sera impuissant et immobile», estime Eric Ciotti

Les tractations se poursuivent à Matignon en vue de doter la France d'un gouvernement. Mais selon Éric Ciotti, député de l'Union des droites pour la République, Michel Barnier est aujourd'hui "prisonnier d'un système stupide". S'il juge le nouveau Premier ministre "respectable", l'ancien patron des Républicains a critiqué mardi au micro de Cyril Hanouna les consultations menées tous azimuts par le locataire de Matignon.

"Quand je vois qu'il a reçu vendredi dernier Mme Tondelier (patronne des Écologistes Ndlr), qu'il reçoit aujourd'hui les communistes, avec tout ce que ça représente, et qu'il n'y a pas un mot pour les formations qui ont obtenu 11 millions de voix, je me dis qu'il est prisonnier de ce système qui méprise tant de Français". Raison pour laquelle Éric Ciotti craint que "rien de bon ne sorte de ce gouvernement" qui sera, dit-il, "au mieux impuissant et immobile pour ne faire de peine à personne".