Cyril Hanouna - 120 personnes accompagnent Macron au Maroc : «Ça fait partie du prestige de la France», estime un auditeur

Le couple Macron n'était pas seul lors de leur visite au Maroc. Pour rencontrer le roi Mohammed VI, le chef de l'État était accompagné d'une centaine de personnes. Si des noms ont fait réagir, le nombre de convives a également fait parler. Dans On marche sur la tête sur Europe 1, Philippe, un auditeur, estime que cela "fait partie du prestige de la France" : "Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, c'est leur boulot, c'est du commerce. Il y a des gens de la culture et c'est aussi leur boulot d'aller montrer la culture française à l'étranger. Le Maroc est un pays voisin, on a été en froid donc là, on met le paquet pour se réconcilier. Je ne trouve pas ça choquant".