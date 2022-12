Coupures d'électricité : «Il n'y a pas lieu d'avoir un mouvement de panique», assure Marlène Schiappa

Délestages tournants, trains annulés, écoles fermées... Dans une circulaire, le gouvernement demande aux préfets d'anticiper d'éventuelles coupures de courant cet hiver. L'objectif est ainsi d'éviter le black-out, une panne généralisée aux conséquences bien plus lourdes. Selon la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, Marlène Schiappa, "il n'y a pas lieu d'avoir un mouvement de panique". "Si chacun d'entre nous fait ces petits gestes, nous diminuerons de 10% la consommation conformément au plan du gouvernement et il n'y aura donc pas de coupures", a-t-elle assuré au micro d'Europe 1.

Comment seront-elles organisées, qui sera concerné et comment les éviter ?

Banals dans beaucoup de pays étrangers où les clients sensibles disposent de groupes électrogènes de secours, ces délestages tournants, liés à un manque d'électricité en raison d'une production historiquement basse du parc nucléaire, seraient "inédits" en France, selon RTE. Des coupures électriques seraient "inévitables si la consommation d'électricité ne diminue pas" aux pics de la journée (entre 8H et 13H et entre 18H et 20H), prévient RTE, qui prévoit le mois de janvier comme le plus à risque.

"Il y a des gens qui ne se préoccupent pas du montant de leur facture d'électricité, qui n'éteignent pas les lumières en sortant... Quand on n'est pas dans le besoin et qu'on n'a pas cette habitude de gérer vraiment drastiquement sa facture d'électricité, ce sont des habitudes qu'on n'a pas prises. Donc l'idée, c'est aujourd'hui que chacun prenne ses nouvelles habitudes, y compris pour sa propre facture et sa propre consommation", a encouragé Marlène Schiappa au micro d'Europe 1. Ces coupures ciblées dureront deux heures consécutives maximum dans des portions de départements mais ces coupures ne sont encore que des scénarios, tempère-t-elle.

Combien de coupures envisagées ?

La cellule interministérielle de crise travaille sur l'hypothèse de six à dix délestages durant l'hiver. La Corse, qui a sa propre production, n'est pas concernée. Le risque est "de quelques jours d'EcoWatt rouges sur l'ensemble de l'hiver", a prévenu jeudi Xavier Piechaczyk, le président du directoire de RTE sur Franceinfo, même si cela dépend "essentiellement" de la météo.

Comment les Français seront-ils prévenus ?

En cas de fortes tensions, RTE enverra trois jours à l'avance un signal EcoWatt rouge. Si la consommation diminue et que les pays voisins peuvent livrer de l'électricité, la coupure sera évitée. Si cela ne suffit pas, le délestage sera confirmé la veille pour le lendemain comme "dernier recours".